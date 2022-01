Une école de musique de Montluçon reçoit un message... de Francis Cabrel

"Ca fait plaisir, puisqu'on fait travailler les élèves depuis des mois et des mois sur son répertoire", se réjouit Grégory Duchenes, professeur de guitare et de basse à l'Espace musical de Montluçon, après avoir reçu un mail et une vidéo de Francis Cabrel.

En ce moment, il prépare avec ses élèves un concert spécial Francis Cabrel. A cette occasion, deux guitaristes qui ont travaillé avec l'artiste seront présents : Jean-Pierre Bucolo et Eric Sauviat.

C'est grâce à eux que Grégory Duchenes est entré en contact avec le chanteur pour demander un message d'encouragements : "On lui a posé la question puisqu'il semblait être abordable. Le fait est qu'il l'est !"

Le professeur de guitare ajoute avec enthousiasme : "Il a joué le jeu et c'est super pour nous !" De quoi motivé la soixante d'élèves qui performeront vendredi 11 février au théâtre Gabrielle Robinne de Montluçon.