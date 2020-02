VIDEO-Une école pour devenir cascadeur à Montpellier

C'est une école pas comme les autres qui vient d'ouvrir ses portes à Montpellier, une école qui forme des cascadeurs pour le cinéma, la télévision ou le spectacle vivant. Baptisée "Cintury Wolf" elle a été créé par Antony Cinturino 45 ans comédien, spécialiste en arts martiaux cascadeur lui même. " Avec la multiplication des tournages de films et de séries dans la région je me suis dit, c'est le moment de lancer mon projet, de trouver un lieu ou des comédiens peuvent apprendre à tomber, à donner une gifle, à se battre avec les poings ou des armes etc". Plus que d'école de cascadeur, il préfère parler d'un centre de formation au cinéma d'action. Les cours ont lieu chaque semaine dans le gymnase du collège l'Assomption près du stade Philippidès.

Des apprentis comédiens viennent se former

Une dizaine d’élevés participent aux cours, autant de filles que de garçons. Il faut avoir une bonne condition physique mais il n'est pas nécessaire d'avoir de gros muscles. Beaucoup sont apprentis comédiens, notamment au sein de l'école Le Plateau à Montpellier et veulent simplement ajouter une ligne de plus sur leur curriculum vitae.

J'aime beaucoup les films d'action et j'adorerai réaliser mes propres cascades et être crédible. C'est un autre type de jeu basé sur le corporel plus que sur l'émotion explique Sébastien Perez 26 ans l'un des élèves.

Dans la vidéo ci-dessous, Antony Cinturino nous offre une démonstration de combat à mains nues avec l'un de ses élèves. Antony Cinturino a joué récemment dans "Tandem" sur France 3 et il a orchestré une scène d'action dans "L'homme que j'ai condamné" pour M6, deux séries tournées dans l'Hérault.

Sébastien Garnier a assisté à un cours dans le gymnase du collège Copier