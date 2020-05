Une édition originale des oeuvres complètes de Ronsard datant de 1609 achetée pour le Prieuré Saint-Cosme

Actuellement fermé en raison de la crise sanitaire, le Prieuré Saint-Cosme reste tout de même actif sur facebook. Sur la page consacrée à ce monastère dont les plus anciennes constructions remontent à l'an Mil, on apprend que l'actuel propriétaire des lieux, le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, a acquis juste avant le confinement une pièce rare en relation avec l'occupant le plus célèbre des lieux : Le poète Pierre de Ronsard, qui en fut le prieur de 1565 à 1585. Le coût de cette acquisition n'est pas précisé.

Le Département a acheté pour le Prieuré Saint-Cosme une édition originale des oeuvres complètes de Pierre de Ronsard datant de 1609. L'ouvrage comprend notamment les Derniers Vers dictés par Ronsard juste avant sa mort en décembre 1585 et l'Oraison funèbre de Du Perron.

Après restauration de la couverture du début du XVIIème siècle, cette édition rare sera présentée aux visiteurs du monument historique situé à La Riche...rue Ronsard, évidemment!!