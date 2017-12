Montbrison, France

Du chant, de la musique, de la danse... on apprend tout ça à la Maîtrise de la Loire. Cette école, fondée il y a 26 ans, est basée à Montbrison, et forme des jeunes de la 6e à la Terminale. Ici, pas de spécialité. "Cette école a vocation d'enseigner la musique au sens large, on fait de tout. Cette année, on travaille sur le rock avec Pink Floyd et il y a quelques temps, les élèves viennent de chanter le requiem de Verdi à l'Opéra", explique Jean-Baptiste Bertrand, le directeur de la Maîtrise. Un éclectisme voulu par les enseignants, pour former les élèves à une grande culture musicale.

Ils sont 150 à suivre les cours à la Maîtrise. Avec un emploi du temps bien particulier : le matin, les enseignements traditionnels et l'après-midi uniquement de la musique. Dix heures de formation musiale sont dispensées toutes les semaines. Les élèves sont sélectionnés dès leur entrée au collège. Il faut démontrer une forte apétence pour le monde musical.

De la Loire... à Prodiges

"Je ne sais pas si c'est un dénicheur de talent, mais je pense qu'on les fabrique", détaille le directeur de l'école. Environ 20% des élèves deviennent musiciens professionnels, certains reconnus. Comme Roxanne, une adolescente de 16 ans. Elle participe à l'émission Prodiges ce samedi sur France 2, et elle a accédé à la finale. La jeune fille est en formation à la Maîtrise de la Loire depuis quatre ans. Jean-Baptiste Bertrand soutient son élève : "quel que soit le résultat, ce qu'elle vit est fantastique. Le fait de chanter en soliste avec un orchestre national, c'est une expérience extraordinaire, elle a déjà appris beaucoup".

Le directeur de l'école sera à Paris samedi soir pour assister à la prestation de Roxanne. Tous les élèves de la Maîtrise croisent les doigts !