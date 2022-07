Une équipe berrichonne pour défendre nos couleurs dans l'émission "le combat des régions" sur M6

Pour que le chef Christophe Marchais accepte de quitter sa cuisine castelroussine pour passer à la télévision, il a fallu un peu le cuisiner. "Ils m'ont appelé, puis envoyer des mails... J'ai fini par dire oui" souffle le patron de Jeux2Gouts, restaurant bien connu du vieux Châteauroux.

Encore fallait il constituer une brigade : "j'ai demandé à mon ami le musicien Ziako, à Denis Giraud, tatoueur rue Grande, un voisin, et à Julien Marsais, mon copain boucher". Les quatre compère avaient pour délicate mission de représenter le Berry dans un duel face à l'Yonne.

Pour commencer, la brigade berrichonne, équipée comme il se doit "de t-shirts inscrits Eul Berry c'est nous !" raconte goguenard, Christophe Marchais, a présenté un plateau de spécialité du Berry. "On a parlé du citrouillat, du pâté berrichon, des huiles Vigean, du Pouligny Saint Pierre, etc".

Ensuite, le chef a cuisiné sur un thème imposé : les oeufs. "J'ai fait des oeufs à la couille d'âne, évidemment. En face, le chef a fait des oeufs meurette". Puis, avec ses compagnons, ils se sont lancés dans une création sur le thème de l'éclair salé. "J'ai proposé un éclair à la carpe fumé, pour parler de la Brenne. On s'était entrainé à le faire ensemble".

Pour départager les deux équipes, les autres régions avaient chacune un point à distribuer. Puis, le jury, composé du chef Norbert Tarayre, du meilleur ouvrier de France Gilles Goujon et de la critique culinaire Aurélie Chaigneau, avait six points à répartir. "On va pas dire qui a gagné mais nous, on a eu le plus de vote ! " sourit Christophe Marchais qui gardera un souvenir mitigé de cette expérience. "C'était très sympa, on a beaucoup ri avec les autres équipes ! Mais la télé, c'est un autre monde. On a fait des heures d'interviews, à répéter des phrases dans une pièce assis devant un fond vert. Je ne sais même pas ce qu'on va me faire dire à la fin avec le montage !"

Les plats préparés par le chef devraient arriver sur sa carte à la rentrée.