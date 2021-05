Une équipe de tournage à la recherche d'une maison pour servir de décor à un long-métrage

Dans le cadre d'un long-métrage de cinéma dont le tournage aura lieu en Occitanie en Juillet/Août 2021, l'équipe recherche un décor de maison individuelle dans l'un des 13 départements de la région. Elle doit être de plain-pied,de type longère. Peu rénovée et blanche, si possible. Elle ne doit pas comporter de baies vitrées ni de portes-fenêtres et posséder un petit jardin devant, un plus grand derrière. La maison doit avoir une surface habitable d'environ 120/150 m2. Le type recherché est celui d'un logement militaire ou d'un pavillon résidentiel. La recherche concerne les 13 départements d'Occitanie pour un tournage sur place de quatre à six semaines.

Pour toutes propositions ou informations supplémentaires, vous pouvez contacter Audrey Combes Laget au 06 89 36 08 70 ou par mail : audreycombeslaget@gmail.com