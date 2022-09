Une équipe de tournage recherche un pick-up pour son film au château de Rastignac en Dordogne

Si un vieux pick-up dort dans votre garage, ce message est pour vous. Une équipe de tournage est en ce moment en Dordogne, au château de Rastignac à la Bachellerie, pour tourner une partie du long-métrage L'Autre Laurens, réalisé par le Belge Claude Schmitz. On y retrouve notamment l'acteur Olivier Rabourdin, qui a joué dans Des Hommes et des Dieux ou encore Taken. Pour les besoins du tournage, l'équipe recherche activement un pick-up.

Un pick-up dans son jus

Le régisseur a besoin d'un pick-up "dans son jus", "ni noir, ni blanc, ni gris". Dans le film, le véhicule appartient à une jeune fermière catalane. Il ne faut donc pas qu'il soit trop récent. Un Peugeot 504 ou un vieux Mitsubishi L200 serait l'idéal.

L'équipe en a besoin pour trois semaines, à partir du lundi 3 octobre. Pour contacter le régisseur adjoint, vous pouvez appeler le 06.99.63.59.12