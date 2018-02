La Tranche-sur-Mer, France

Depuis le début de la semaine, le nom du Pousse-pied figure dans le guide gastronomique avec une étoile. Après avoir participé à la cérémonie à Paris, "mais sans avoir le temps de recevoir ma plaque car on devait partir très tôt", Anthony Lumet a regagné la Tranche-sur-Mer, et ses fourneaux. Installésur le boulevard des Vendéesn, son restaurant est ouvert toute l'année, du jeudi midi au lundi midi. Exceptionnellement, il n'a rouvert que ce jeudi soir. Et forcément, quand une étoile vous tombe sur la tête, ça change le quotidien...

Dans les coulisses du Pousse-pied, juste avant sa réouverture Copier

Le chef et son cuisinier, Jérémy Poupard, planchent sur la nouvelle carte du Pousse-Pied © Radio France - Emmanuel Sérazin

Depuis lundi, les réservations ont doublées selon Sandra, la femme du chef © Radio France - Emmanuel Sérazin

Déjà des réservations pour mai

Depuis l'annonce du palmarès, le chef estime avoir 20 à 30% de réservations en plus, alors que sa femme avance le chiffre de 50%. Si cette étoile ne changera pas grand chose à l'habituel succès estival, elle devrait avoir un réel impact sur la saison d'hiver, permettant au chef d'embaucher une cinquième personne. Car Anthony Lumet a réussi le tour de force d'entrer dans le Michelin avec une équipe de 4 personnes. Dont Manon...

Manon, aux côtés d'Anthony Lumet depuis l'ouverture du Posse-Pied Copier

Les tarifs ne changeront pas, et le menu du jour reste à 17€ © Radio France - Emmanuel Sérazin

Le cuisinier Jérémy Poupard a rejoint le chef pour relever le défi de conserver cette première étoile © Radio France - Emmanuel Sérazin

Le Pousse-Pied est ouvert du jeudi midi au lundi midi. Mais évidemment, il est désormais plus que conseillé de réserver !