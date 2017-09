Une expo Claude Monet à Bordeaux en 2018

Quarante-et-un tableaux de Claude Monet, dont des nymphéas, seront exposés dès juin 2018 au Musée de la Mer et de la Marine, à Bordeaux. Cette exposition temporaire, montée avec le Musée Marmottan, à Paris, marquera l'ouverture de ce musée privé, financé par le promoteur Norbert Fradin.

Ce sera un des grands rendez-vous culturels de l'année 2018 à Bordeaux. Le Musée de la Mer et de la Marine, actuellement en construction quartier des Bassins à Flots, va frapper fort pour sa première exposition temporaire. Ce musée privé, financé par le promoteur bordelais Norbert Fradin, ouvrira en juin prochain avec une présentation d'oeuvres de Claude Monet, maître de l'impressionnisme.

Tout est parti d'une rencontre avec les responsables du Musée Marmottan, à Paris. On s'est dit qu'associer Monet à cette ouverture, ce serait une belle chose - Norbert Fradin

Norbert Fradin (à droite), aux côtés de Fabien Robert, l'adjoint au maire de Bordeaux chargé de la culture © Radio France - Pierre-Marie Gros

Cette exposition, intitulée "Monet et la Mer" , rassemblera 41 tableaux au total, mais aussi des dessins. Plusieurs exemplaires des célèbres nymphéas seront ainsi sisibles, mais aussi des glycines.

Claude Monet a été élevé au Havre, c'est là qu'il a peint le tableau qui a donné son nom à l'impressionnisme, Impression , soleil levant. Le lien entre Monet et le mer, Monet est l'eau est donc fondamental.

"Cette expo ? Le fruit du hasard, d'une rencontre" Le promoteur Norbert Fradin Copier

L'expo Monet et la Mer ouvrira donc, comme le Musée de la Mer et de la Marine en juin 2018, à l'occasion de Bordeaux fête le vin et de la Tall Ships Regatta, régate entre les plus beaux et les plus grands voiliers du monde.

►►► A LIRE AUSSI : Bordeaux : ouverture du Musée de la Mer et de la Marine prévue en 2018