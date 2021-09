Une exposition consacrée à Jean-Paul Belmondo au Palais Rihour de Lille

Après Bourvil l'année dernière, le festival "Ciné Comédies" consacre cette année une exposition à Jean-Paul Belmondo. Les organisateurs y travaillent depuis deux ans. Avec la disparition de l'acteur le 6 septembre dernier à l'âge de 88 ans, l'exposition est malheureusement d'actualité.

L'affiche allemande du film "Les Morfalous" © Radio France - Emmanuel Bouin

Sur les murs de la petite salle au premier étage du Palais Rihour des affiches du Magnifique, l’As des as, l’Homme de Rio ou le Professionnel. Christian connait presque tous les films de Jean-Paul Belmondo " Bébel c'est toute mon enfance, il était simple et pas bling-bling, c'est pour cette raison que je l'aime" Ce quinquagénaire est venu de Lens pour voir l'exposition. Christine et son mari sont devant la borne interactive de l'INA. Ils regardent un reportage sur le tournage du "Singe en hiver". Ce couple a eu la chance de le rencontrer après une représentation au théâtre "Nous sommes des admirateurs de l'acteur et de l'homme. On a été marqué par son humanité"

L'exposition retrace la carrière de Jean-Paul Belmondo. On peut y voir des affiches de ses films en France et à l'étranger mais aussi des accessoires de tournage comme la célèbre machine à écrire du film devenu culte "Le Magnifique" de Philipe de Broca.

L’exposition "Belmondo comédies en série" est visible jusqu’à 10 octobre au Palais Rihour de Lille. L’entrée est gratuite.