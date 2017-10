Une exposition unique à l'aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne... en attendant Cervolix !

L'exposition "ailes et volcans" s'inscrit dans la dynamique de la filière aéronautique qui pèse 15 000 emplois en Auvergne. Des dizaines de pièces mécaniques, d'équipements, de maquettes et des vrais aéronefs sont réunis jusqu'au 22 octobre. Une "consolation" avant le retour de Cervolix... en 2018.

L'exposition "Ailes et Volcans" devait être le prolongement de Cervolix, mais le festival international des cerfs-volants et de voltige aérienne a été annulé au dernier moment cette année. Parole d'organisateurs, Cervolix reviendra en 2018 et les années suivantes. Avec la mythique Patrouille de France. Sur le plateau de Gergovie ? A priori, non. Deux lieux se détachent pour accueillir les milliers de spectateurs, mais pour l'heure motus. On en saura sans doute plus d'ici la fin du mois d'octobre.

Valoriser la filière aéronautique

En attendant, que vous soyez fans d'aviation ou néophytes, l'expo située dans le hangar Héli-Volcan à côté de de l'aéroport va ravir les fans et les néophytes. A commencer par les plus jeunes, puisque l'exposition est organisée par La Montagne en partenariat avec le Rectorat de Clermont-Ferrand. De quoi susciter des vocations pour une filière extrêmement porteuse en Auvergne. 130 entreprises génèrent 15 000 emplois dans notre (ex)région. Des visites scolaires vont jalonner ces neuf d'exposition et la proximité du campus aéronautique et du lycée Roger Claustre est aussi un beau clin d'œil. Mais "Ailes et Volcans" n'est pas uniquement réservée aux jeunes. Toutes les générations y trouveront leur compte.

Une roue de Concorde © Radio France - Eric Le Bihan

Une roue de Concorde

Pas question de venir faire son marché à la pièce détachée, mais les objets exposés suscitent l'attraction. Une roue de concorde, un siège éjectable, un train d'atterrissage, une turbine, une hélice, une perche de ravitaillement, une boite noire, un casque de pilote : la plupart des objets exposés ont été prêtés par le musée européen de l'aviation de chasse de Montélimar. Beaucoup de maquettes d'aéromodélisme complètent la présence de vrais aéronefs devant le hangar : un LET 29 Delfin et un LET 39 Albatros. Une petite déception toutefois, la réplique du planeur du film culte "La Grande Vadrouille" devait être là, mais il n'a pas pu quitter son hangar privé à Issoire pour des raisons "administratives".

La caverne aéronautique d'Ali Baba à Aulnat © Radio France - Eric Le Bihan

Informations pratiques