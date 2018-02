Une exposition consacrée à l'architecte Léopold Ridel à Laval

Par Guillaume Farriol, France Bleu Mayenne

Son nom ne vous dit surement rien, et pourtant l’architecte Léopold Ridel a marqué la ville de Laval. Il a notamment dessiné la maison du tourisme et le musée des sciences. L'exposition du musée d'art naïf et d'arts singuliers vous propose de découvrir cet architecte aux multiples facettes.