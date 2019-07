Une exposition consacrée à l'actrice Romy Schneider à Turckheim

Une exposition consacrée à l'actrice Romy Schneider se tient jusqu'au dimanche 4 août, à la salle de la Décapole à Turkheim. A découvrir, des affiches de cinéma, des photos, des revues, des costumes ayant appartenu à l'actrice. On doit cette exposition à une passionnée : Dorette Roess.

Une exposition où se côtoient Sissi et Lily de "Max et les Ferrailleurs"

Turckheim, France

Une exposition consacrée à Romy Schneider se tient jusqu'au dimanche 4 août, à la salle de la Décapole à Turckheim. A découvrir, plusieurs centaines d'objets : des affiches, des photos inédites, des disques, des revues, des articles de presse, des dédicaces des proches de l'actrice, décédée en 1982.

L'exposition retrace sa carrière cinématographique, avec sa cinquantaine de films.

Dorette Roess, une passionnée de Romy Schneider

Cette exposition qui a déjà fait étape à 18 reprises en Alsace, on la doit à Dorette Roess, originaire de Turckheim, qui a écrit un livre sur Romy Schneider "Les choses de ma vie ", en 2011 et qui a entamé une collection personnelle après sa disparition.

Dorette Roess expose également des objets de l'actrice. La robe avec laquelle elle a joué dans le film "Le vieux fusil", aux côtés de Philippe Noiret. On peut découvrir également des dédicaces d'Alain Delon, qui n'a pas pu venir à l'exposition mais qui suit régulièrement son travail.

J'aime chez elle sa beauté. Je l'aime aussi, parce qu'elle vit ses rôles et le public le sent", Dorette Roess

La robe du film "Le vieux fusil " est exposée © Radio France - Guillaume Chhum

Les affiches de cinéma sont nombreuses © Radio France - Guillaume Chhum

Dorette Roess a noué des contacts avec la fille de Romy Schneider, Sarah Biasini, elle rencontré aussi sa mère Magda et plusieurs acteurs ayant tourné avec elle.

Cette collection et ses objets précieux ont pu être rassemblés, à l'issue d'une première rencontre avec Francis Girod à Colmar, le réalisateur de"La banquière", le dernier film de Romy. Il lui a ouvert les portes des proches de Romy.

Romy Schneider toujours très présente, 37 ans après sa mort

Tant qu'elle aura la santé, Dorette Roess transmettra son admiration pour l'actrice et sa passion pour elle. Son film préféré de Romy, c'est "César et Rosalie". Cela fait 37 ans que Romy Schneider est décédée et de nombreux admirateurs de l'actrice viennent découvrir cette exposition.

Dorette Roess a écrit le livre "Les choses de ma vie", consacré à Romy Schneider © Radio France - Guillaume Chhum

Des photos et des affiches de Romy Schneider © Radio France - Guillaume Chhum

Pour la seule journée de dimanche, prés de 300 personnes ont fait le déplacement jusqu'à Turckheim.

L'entrée est libre. L'exposition est ouverte de 14 heures 30 à 18 heures 30, à la salle de la Décapole à Turckheim.