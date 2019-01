Une exposition consacrée au premier illustrateur de Jules Verne au Havre

Le Havre, France

Son nom est très peu connu, et pourtant ses dessins sont ultra-célèbres. La bibliothèque Armand Salacrou du Havre consacre du 8 janvier au 27 avril 2019 une exposition à Edouard Riou (1833-1900), le premier illustrateur de l'auteur Jules Verne (1828-1905).

Edouard Riou et le Havre

L'exposition retrace la vie de l'illustrateur, de sa naissance à Saint-Servant, près de Sain-Malo, en 1833 à ses années d'artistes à Paris. Ce n'est pas un hasard si l'exposition se tient dans la bibliothèque municipale du Havre. Edouard Riou est né à Saint-Servan mais a grandi au Havre, où il a appris le dessin dans l'école gratuite de la ville. Le Havre se retrouve d'ailleurs dans de nombreuses œuvres de l'artiste.

Le Havre a beaucoup inspiré Edouard Riou comme l'explique Lucile Haguet la commissaire de l'exposition Copier

La célèbre forêt de champignons géants dans "Voyage au centre de la Terre", par Edouard Riou © Radio France - Guillaume Farriol

Les illustrations de Jules Verne

Mais Edouard Riou est principalement connu pour avoir illustré de nombreux ouvrages de Jules Verne, dont les plus célèbres de l'auteur comme Vingt mille lieues sous les mers ou encore Voyage au centre de la Terre. "C'est une partie indispensable de l'oeuvre, explique l'historienne Aline Lemonnier-Mercier. Peut-être que des gens pourraient être rebutés par le texte lui-même, et les images donnent envie de le lire. D'ailleurs, j'ai vu dans le Figaro de l'époque en 1863 un lecteur qui demande pourquoi les ouvrages de Jules Verne ne sont pas illustrés! Eh bien, deux ans plus tard, l'éditeur publie des versions avec les dessins de Riou"

De nombreux dessins d'Edouard Riou sont exposés © Radio France - Guillaume Farriol

L'exposition fait également la part belle aux autres facettes de la vie d'Edouard Riou, qui n'est pas uniquement l'illustrateur de romans de Jules Verne. Il a également travaillé, entre autres, avec Alexandre Dumas. Et, dans un tout autre dommage, a été caricaturiste, peintre et a même raconté à l'écrit, et en images, l’inauguration du Canal de Suez en Égypte.

L'exposition "À l'aventure" est ouverte du mardi au samedi de 14 h à 18 h à la bibliothèque Armand Salacrou au Havre. (ouverture de 14 h à 17 h pendant les vacances scolaires). Elle se trouve dans l'entrée et à l'étage de la bibliothèque et est totalement gratuite.