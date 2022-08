Une exposition d'affiches de Jean Gabin au Festival du Film Francophone d'Angoulême

Dix films en compétition, dix films pour le pays invité d'honneur le Rwanda, une quinzaine d'avant-premières dont le film d'ouverture de ce mardi soir, "Une belle course" de Christian Carion, avec Line Renaud et Dany Boon : le Festival du Film Francophone, quinzième du nom, a débuté à Angoulême. La cérémonie d'ouverture a lieu au Théâtre d'Angoulême, sous la présidence du comédien André Dussollier. Le FFA c'est aussi le rendez vous de tous les passionnés de cinéma, et de son histoire. L'expo sur le distributeur Pathé "Le coq chante toujours", a beaucoup de succès à l'Espace Franquin, et le bâtiment du NIL au bord de la Charente accueille une exposition d'affiches retraçant la carrière de Jean Gabin.

"Notre Gabin à nous", c'est le titre de cette exposition © Radio France - Pierre MARSAT

Cette exposition d'une cinquantaine d'affiches de films de Jean Gabin, c'est le résultat d'une passion de deux collectionneurs. Depuis 30 ans, Jean-Pierre Bleys qui habite Angers, collectionne les affiches de cinéma, et particulièrement les films de Jean Gabin. Claude BOUNIQ-MERCIER, qui habite aujourd'hui Poitiers, collectionne les affiches de cinéma depuis l'âge de dix ans. Le petit-fils de Jean Gabin, Alexis Moncorgé, qui est membre cette année du jury du FFA, a visité cette exposition d'affiches et s'est dit touché par cet hommage à "un homme que tout le monde a l'impression de bien connaître". Une autre exposition consacrée à Gabin se tient en ce moment à Boulogne Billancourt, jusqu'en Octobre. Mais c'est le Gabin intime, avec ses objets, ses lunettes, son manteau, pas les affiches de ses films comme à Angoulême

Alexis Moncorgé (à gauche) et les deux collectionneurs d'affiches de cinéma © Radio France - Pierre MARSAT