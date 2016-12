Une exposition de briques Lego à La Baule

Elles existent depuis le début du XXe siècle et sont toujours autant adorées : les briques Lego. À La Baule, à l'occasion du Noël Magique, la chapelle Sainte-Anne accueille une exposition de Lego, créée par l'association Brickouest.

L'association Brickouest regroupe 60 membres et passionnés de Lego dans tout l'ouest de la France. Cette semaine, Brickouest expose des briques de la célèbre marque de jeux dans la chapelle Saint-Anne de La Baule et ce jusqu'au dimanche 1er janvier. C'est un joyeux bazar dans la chapelle avec des Lego un peu partout. Certains ont vraiment la cote auprès des enfants. "La voiture Batman là-bas est hyper grosse et très jolie" peut-on entendre dans la chapelle. Camille, avec son papa, scrutent derrière une vitrine le Vieux-Château de l'île d'Yeu, là où ils habitent. "Je suis contente de voir notre château car on ne le voit jamais et on en parle pas beaucoup. Cette île peu de monde l'a connaît. Et qu'elle soit représentée ici je trouve ça sympa" sourit la jeune fille.

Sous la nef, il y a des vaisseaux Star Wars. Christelle, la quarantaine parle carrément d'œuvre d'art. "Ah oui ce sont des œuvres d'art. Là c'est l'imagination qui compte et c'est génial" termine-t-elle. La marque Lego existe depuis 1932, et cela rappelle des souvenirs à Annie. "J'ai travaillé en EHPAD et avec certains résidents, qui souffraient de la maladie d'Alzheimer, je jouais au Lego. Cétait une sorte de thérapie médicale" déclare cette femme à la retraite.

Véronique Chevillot fait partie des constructeurs de Lego dans la chapelle. D'après cette membre de l'association Brickouest, dans la construction il y a deux règles à respecter. "Les constructions ne doivent être réalisées qu'avec du Lego et que du Lego. Il est également interdit d'utiliser de la colle. D'ailleurs en voiture, lorsque nous faisons pas mal de kilomètres avec nos Lego il peut y avoir de mauvaises surprises (rires)" explique Véronique Chevillot.

L'expo en photos

Le Vieux-Château de l'île d'Yeu © Radio France - Martin Cotta

Le Vieux-Château de l'île d'Yeu

Tout un centre ville représenté © Radio France - Martin Cotta

Tout un centre ville représenté

Un portrait de Mario Kart © Radio France - Martin Cotta

Un portrait de Mario Kart