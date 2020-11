Une exposition de Noël à été créée par l'inventeur mayennais Christian Poincheval dans son jardin, dans le village de Gesvres, en récupérant des bouteilles d'eau, du grillage et des pots de yaourts.

En Mayenne, une surprenante et loufoque exposition de Noël avec des pots de yaourts et des bouteilles d'eau

L'ensemble des marchés de Noël ont été annulés, mais des initiatives individuelles se mettent en place. Christian Poincheval, artiste et inventeur mayennais, a décidé de créer une exposition éphémère dans son jardin. Son nom : "Ou est caché le Père Noël ?". Dans une partie de son jardin, vous pourrez, avec vos enfants, retrouver le père Noël, et ainsi découvrir l'univers de Christian Poincheval. Car l'ensemble de ses créations ont été réalisées avec des objets du quotidien, comme des pots de yaourt, des bouteilles d'eau ou encore du grillage. Une exposition surprenante.

J'ai récupéré des bouteilles d'eau pour en faire un cheval ou des personnages. C'est assez abstrait, mais cela laisse libre court à l'imagination des plus petits", explique Christian Poincheval.

Une partie de l'exposition de Noël crée par Christian Poincheval © Radio France - Valentin PLAT

Des créations toute aussi surprenantes les unes que les autres, avec autour quelques tableaux de Noël peints sur de la tôle rouillée. Mais pour son créateur, cette exposition est aussi une oeuvre dynamique car le vent et la lumière jouent sur la perception du décor. Ce qui peut provoquer certains débats entre les enfants et les parents. "Noël est synonyme d'émerveillement, et chacun a son degré d'émerveillement. C'est ce qui rend Noël magique", nous explique t-il.

Je me suis dit que le Noël 2020, avec ce virus, ne devait pas être très rigolo pour les enfants. Et cette exposition permet à tous ceux qui passe en voiture, d'avoir un peu la magie de Noël dans son quotidien", argumente l'inventeur.

Une exposition de Noël visible depuis la route du hameau du Plessis à Gesvres, près de la maison de Christian Poincheval. Et avec un peu de chance, vous apercevrez peut-être le Père Noël en personne.