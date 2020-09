Une exposition des "Grandes figures de la médecine" sur le parvis Simone Veil à Montpellier

L'exposition "Les Grandes figures de la médecine" se prolonge à Montpellier. Située jusqu'au 18 août sur l'Esplanade Charles de Gaulle, elle sera visible dès ce mardi et jusqu'au 2 novembre sur le parvis Simone Veil. Réalisée pour célébrer les 800 ans de la faculté de médecine, l'objectif est de retracer l'histoire de la médecine dans la ville, depuis l'édit de Guilhem VIII sur la liberté d'enseignement en 1181, jusqu'à l'installation de la faculté dans le nouveau Campus santé Arnaud de Villeneuve en 2016.

Au travers de ses lieux emblématiques, et de ses grands personnages, hommes et femmes, l'histoire de la faculté de médecine, la plus ancienne du monde occidental, est riche.

Rabelais, le plus célèbre médecin de Montpellier sera présent, tout comme Gui de Chauliac, Nostradamus ou encore Chaptal. L'exposition comporte 18 panneaux, répartis en six totems à trois faces.

En partenariat avec la Ville et la Métropole de Montpellier, le service patrimoine des médiathèques s'est appuyé sur les archives municipales et les informations données par la faculté pour réaliser ces œuvres.