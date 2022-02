Une exposition en chansons sur les marins du Cotentin

"Nos marins", c'est une immersion sonore et visuelle. Une magnifique exposition au Manoir du Tourp d'Omonville-la-Rogue dans la Hague. Pendant un an, photographe, vidéaste, auteur, compositeur, musicien chanteur...Tous ont rencontré des marins d'Omonville, Fermanville et La Hague ce qui a donné un répertoire de chansons qui colle avec chaque portrait de marins. .Des gueules de forçats de la mer habillés en musique. Cette immersion d'une heure est accompagnée de photographies et de vidéos, c'est un écho à ces vies partagées entre la terre et la marée.

Paul d'Amour est l'un des artiste musicien auteur compositeur et fondateur du label Néno et Tala qui produit cette exposition : "C'est une galerie sonore, on a fait parler la région et les marins et ça a donné tout un répertoire de chansons C'est touchant une chanson, c'est un super vecteur de lien. Moi j'ai débarqué je ne les connaissais pas, ça a été une vague humaine. Les marins pêcheurs sont souvent taiseux mais quand on vient avec une guitare les verrous s'ouvrent. Les marins c'est une formidable famille qui a le sourire et c'est ce qu'on a voulu monter en chansons".

Paul d'Amour est l'un des artiste musicien auteur compositeur et fondateur du label Néno et Tala qui s'occupe de la production de cette exposition © Radio France - Katia Lautrou

Une plongée bouleversante où les fonds marins deviennent chansons de marins à voir absolument jusqu'au 29 mai