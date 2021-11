Une exposition en immersion dans la vie des soldats de la Première Guerre mondiale à Mareuil-sur-Aÿ

Ce qui étonne le plus les différents visiteurs est le nombre d'objets présents. Plusieurs dizaines de milliers selon Olivier Jacquin, le président de l'Association de recherches et d'études historiques (AREH). "Ils ont des pièces rares que l'on ne voit pas dans tous les musées", s'enthousiasme Aurore. Venue en famille, elle reste de longues minutes devant les vitrines à observer les différentes pièces et objets.

Les visiteurs plongés dans la vie des soldats

Pour rendre la visite ludique, les membres de l'association misent sur la reproduction de scènes. "Une tranchée française et une tranchée allemande reconstituée", raconte Vincent Brasset, le conservateur adjoint de l'AREH. Infirmerie dans les souterrains, dortoirs de soldats ou encore combats dans les tranchées peuvent donc être découverts par les visiteurs. "On a essayé de privilégier des mises en scène plutôt que des vitrines alignées qui intéressent de moins en moins les gens", ajoute-t-il.

L'association cherche ainsi à représenter le plus fidèlement possible la vie des soldats de l'époque. Pour rendre l'immersion encore plus réelle des effets sonores ont été ajoutées aux scènes. "Il y a des effets sonores pour les tranchées où il y a des explosions", précise le président de l'association.

L'ensemble des objets sont d'époque se satisfait Olivier Jacquin. Pour parvenir à cela, le collectionneur est en recherche permanente d'objets.

Une exposition issue d'une passion d'enfance

Le président de l'association Olivier Jacquin a cette passion des objets datant de la Première Guerre mondiale depuis l'enfance. "Toutes mes vacances scolaires, je les passais chez mes oncles", se rappelle ce dernier. "Un jour, il m'a donné une gamelle d'un soldat de la guerre 14 et c'est parti comme ça, d'une petite gamelle", raconte le sourire aux lèvres Olivier Jacquin.

Depuis, la passion ne le quitte pas, l'exposition vient de s'agrandir de 150 m2 et mesure désormais 600 m2. Le président de l'association compte aller encore plus loin. "On prépare une nouvelle scène pour 2022", une nouvelle pièce d'immersion, mais nous n'en saurons pas plus, le président souhaite garder secret ce chantier sur lequel il travaille depuis plusieurs mois.

En attendant, la collection est accessible le premier dimanche de chaque mois, ce jeudi 11 novembre et en semaine pour les groupes sur réservation.