Une exposition en plein air sur le "monde d'après" à Schiltigheim

Après trois mois de confinement, l'idée d'un "monde d'après" prend forme à Schiltigheim à travers une exposition en plein air, dans cinq parcs de la ville. Organisée par l'association Alternatiba, elle pose une réflexion sur un système de consommation plus écologique et plus local.

Tom Baumert, membre de l'association Alternatiba et coordinateur de l'exposition "Et si...", à Schiltigheim.

Tirer les leçons de la crise sanitaire du coronavirus et réfléchir à un "monde d'après" plus écologique, plus local et en rupture avec le système économique actuel. C'est l'objectif affiché de l'exposition "Et si...", proposée en plein air à Schiltigheim, dans cinq parcs de la ville par le mouvement citoyen Alternatiba.

Des solutions concrètes

Échanger, consommer, prémunir, se déplacer... Au total treize grandes thématiques sont exposées sur des panneaux en bois, répartis dans cinq parcs de la ville. Au parc Léo Delibes, c'est le thème "consommer" qui est mis en avant, avec des solutions concrètes pour changer nos modes de consommation : "Comment on pourrait relocaliser la production, créer des systèmes d'interaction local pour se donner des vêtements quand ils sont usés", décrit Tom Baumert, coordinateur de l'exposition.

Une soixantaine de personnalités, des économistes, sociologues et écrivains ont participé à cette grande réflexion. Au square de la Lune, trois autres thèmes sont exposés. "Partager, c'est un texte qui a été écrit par deux sociologues, Monique et Michel Pinçon-Charlot, sur la sociologie des riches", détaille Tom Baumert, au côté d'un des panneaux.

Plan de l'exposition itinérante "Et si..." qui se visite à travers cinq parcs à Schiltigheim. © Radio France - Julien Penot

L'exposition a même fait émerger des projets à la mairie de Schiltigheim. Christelle Paris, élue à la transition écologique, est partie du thème de l'accès à la nourriture pour développer l'agriculture locale : "Il y a des espaces verts qui sont non-exploités sur lesquels on aimerait implanter des potagers urbains pour soutenir l'économie locale."

L'exposition "Et si..." est ouverte jusqu'au 31 octobre 2020, à travers les parcs Léo Délibes, du Château, de la Lune, des Oiseaux et le square de la Glacière.