Une exposition immersive de chefs-d'œuvre de Van Gogh ouvre en juillet à l'espace EDF Bazacle à Toulouse

Après avoir tourné à Londres, New York, Naples ou encore Barcelone, une exposition immersive dédiée à Van Gogh ouvre ses portes le 6 juillet à Toulouse. France Bleu Occitanie vous révèle le lieu en exclusivité : l'expérience immersive sera installée à l'espace EDF Bazacle, juste à côté de la place Saint-Pierre. Un lieu de visite insolite, monumental, au cœur de la centrale hydroélectrique, au bord de la Garonne. Cette exposition est inédite en France.

Une expérience à 360 degrés

L'exposition mise en œuvre par Exhibition Hub, intitulée Van Gogh l'expérience immersive fait le tour du monde depuis 2017 et a accueilli plus de 6 millions de visiteurs. L'objectif est de plonger le visiteur au cœur de centaines de chefs d'œuvre du maître hollandais, un vrai spectacle numérique à 360 degrés, puisque les tableaux du génie de la peinture du XIXe siècle sont projetés sur les murs, le sol, le plafond. Des œuvres mythiques se matérialisent sous vos yeux : La Nuit étoilée, Les Tournesols, Champ de blé aux corbeaux, La chambre à coucher.

Mise en scène sonore

La mise en scène est aussi sonore : des narrateurs vous racontent l'univers tourmenté, chaotique et poétique de l'artiste, ses amitiés, ses inspirations. La projection dure 35 minutes. Une salle vous propose aussi un documentaire sur les techniques picturales de Van Gogh, vous pouvez également admirer des tableaux via un casque de réalité virtuelle. L'exposition a été élue l'an dernier meilleure expérience immersive par le quotidien national américain USA Today.

L'exposition Van Gogh en immersion ouvre le 7 juillet à Toulouse - Exhibition Hub

Exposition jusqu'à fin septembre

Il est possible de réserver ses places en avant-première, à partir de ce jeudi 9 juin à 12H00. L'expo doit être programmée jusqu'à fin septembre mais pourrait être prolongée pour permettre à des écoles de nouer des partenariats. Des nocturnes sont prévues cet été.

Les tarifs d'entrée : 15 € pour les adultes et 10 € pour les enfants. Ouverture : les lundis, mercredis, jeudis et dimanches : de 10h à 19h et les vendredis et samedis : de 10h à 21h.