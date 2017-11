Une exposition "où il est interdit ne pas toucher" aux Beaux Arts du Mans

Une vingtaine de sculptures sonores des frères Baschet sont exposées aux Beaux Arts du Mans jusqu'au 14 décembre. Des œuvres que les visiteurs peuvent toucher et faire résonner. Une exposition ludique, originale et gratuite.

Une vingtaine d'étranges instruments, de percussions et de synthétiseurs acoustiques ont pris place dans le hall de l'école des Beaux Arts du Mans. Il s'agit de "scultpures sonores" que les visiteurs de tous âges peuvent et doivent faire résonner explique Frédéric Fradet, le directeur de l'association Structure sonore Baschet : "L'idée des frères Baschet était de créer des instruments accessibles à tout le monde, sans notion de solfège et sans virtuosité. Et le principe est d'être directement en contact avec la vibration de l'objet, que ce soit physique et sensible".

Les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont un Picasso entre les mains

Esthétiques, ces œuvres d'art contemporain ne se dévoilent réellement qu'au touché et à l'écoute. C'est le cas en particulier du S.A.D de Bernard Baschet, créé en 1967 pour le Salon des Artistes Décorateurs. "C'est une oeuvre majeure. Une oeuvre fétiche" s'émerveille Pierre Cuffini, secrétaire de l'association. "Les gens s'amusent avec et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un Picasso entre les mains. Mais c'est très bien, c'est l'esprit Baschet". Un instrumentarium pédagogique est également présenté. Destiné à l’éveil musical et sonore des enfants, il est composé de 14 instruments.

Un instrumentarium Baschet © Radio France - Julien Jean

L'exposition "Espace sonore des Frères Baschet est visible jusqu'au 14 décembre à l'école des Beaux Arts du Mans, 28 Avenue de Rostov-sur-le-Don. Du lundi au samedi de 14h à 19h. Entrée libre et gratuite.