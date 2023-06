Une exposition photo pour voyager dans le temps en vallée d'Ossau

C'est une série de clichés rares que présente jusqu'à l'automne 2023 le musée des Beaux-Arts de Pau. L'exposition "Ossau 1920" compile des photographies en couleur, des autochromes, datant d'il y a plus de cent ans : des portraits d'habitants de la vallée, et l'environnement dans lequel ils vivaient à l'époque. L'exposition est aussi déclinée dans une poignée de village comme Laruns, Béost, les Eaux-Chaudes, Bielle ou encore Aste-Béon, là où les clichés ont justement été pris. Ils sont exposés directement dans les rues.

Des ossalois en costumes traditionnels, pris en photo par Fernand Cuville en 1920 © Radio France - Flore Catala

En 1920, le banquier philanthrope Albert Khan lance le projet d'un grand inventaire visuel de son temps, pour immortaliser l'état du monde et ses transformations. Il envoie une dizaine de photographes au quatre coins de la planète pour photographier les populations et leur environnement. L'un de ces photographes, Fernand Cuville, se rend en vallée d'Ossau pour réaliser ses photos.

Le monument aux morts de Béost photographié il y a plus de cent ans (à gauche), et aujourd'hui (à droite) © Radio France - Flore Catala

Des clichés que peuvent découvrir, plus de cent ans plus tard, les nouveaux occupants de la vallée. Sur les clichés, on retrouve "des habitants, parfois avec leur costume traditionnel de fête mais aussi dans leurs habits de tous les jours et donc dans leurs métiers de tous les jours" détaille Simon Kansara, qui anime des ateliers autour de l'exposition. Il insiste sur la rareté de ces clichés en couleurs, et non en noir et blanc comme d'habitude à cette époque : "là ce sont des photos couleurs très anciennes, et quand on voit ces gens, on ressent une proximité qu'on ne ressent pas avec des photos noir et blanc. On sent aussi qu'ils posent peut-être pour la première fois, c'est sans doute l'unique photo qu'ils auront de leur vie, donc ils ne regardent pas l'objectif, ils regardent le photographe, et il y a un lien humain qui transparaît dans la photo".

Une ossaloise de 81 ans, dont le portrait est affiché dans les rues de Béost © Radio France - Flore Catala

Une jeune faneuse prise en photo par Fernand Cuville © Radio France - Flore Catala

Un berger au pied du Pic d'Ossau photographié par Fernand Cuville en 1920 © Radio France - Flore Catala

L'exposition est visible au musée des Beaux-Arts de Pau et dans les villages de la vallée d'Ossau jusqu'au 1er octobre.