Une exposition Playmobil organisée par des collectionneurs à Bourogne

Des collectionneurs de Playmobil partagent leur passion au foyer rural de Bourogne, dans le Territoire de Belfort. Les associations Dioplay et les Playmo de Nico et Ludo exposent leurs pièces à travers des diorama, jusqu'à ce lundi. Il y en a pour tous les goûts : un château médiéval, un parquet de basket, le village d'Astérix ou encore une réplique d'un univers féérique. C'est la première fois qu'une exposition de ce type est organisée dans le Nord Franche-Comté.

La réplique d'un château fort à l'époque médiévale. © Radio France - Corentin Debuire

Pour les organisateurs, l'objectif est de "donner le sourire aux petits et aux grands enfants". Stéphane Lepage, créateur de l'organisation Les Playmo de Nico et Ludo, du nom de ses deux fils, est ravi de voir des parents avec leurs enfants. "La relève est assurée, se réjouit-il. Les Playmobil, c'est une passion universelle et c'est multigénérationnel. Généralement les parents transmettent leur passion à leurs enfants."

Des parents qui ont transmis leur passion à leurs enfants

C'est le cas de Yoann, venu avec ses fils Antoine et Jonas. Il est particulièrement fan de la réplique d'un château à l'époque médiévale, étendue sur 16 m². "On retombe en enfance, sourit-il_. J'ai la chance de pouvoir partager ça avec les miens. Les Playmobil, j'ai toujours connu ça, j'espère que ça va continuer encore longtemps."_ Il possède encore un certain nombre des figurines emblématiques, qui sont désormais dans la chambre de son plus jeune fils, Jonas. C'est comme ça que le virus a été transmis à ses deux enfants.

Une tour du château fort © Radio France - Corentin Debuire

Pour Odile, c'est l'inverse, elle est venue pour faire plaisir à son petit-fils, Pacôme, grand fan des Playmobil. Finalement, elle se prend, elle aussi, au jeu. Elle a une tendresse particulière pour le diorama qui met en scène des fées : "C'est magnifique. Je trouve que c'est très bien fait, mais c'est peut-être mon cœur d'enfant qui parle".

Les Romains sont à l'assaut du village d'Astérix © Radio France - Corentin Debuire

D'autres viennent adultes et sans enfants, juste par passion. Emmanuel est impressionné de voir autant de pièces rassemblées : "Je n'en ai jamais autant vues dans un même endroit. Faire un décor aussi grand, c'est grandiose. Ça donne presque envie d'aller vite au magasin les acheter". Il risque cependant d'avoir du mal à trouver un endroit où les stocker chez lui, lui qui collectionne des Playmobil depuis une quinzaine d'années : "J'ai un garage entier de rempli, ainsi que trois pièces de la maison pleines de cartons. C'est un volume énorme."

Les habitants d'un village à l'époque médiévale. © Radio France - Corentin Debuire

Il n'y a pas que des répliques réalisées par les deux associations. Elles ont également mis à contribution des enfants de primaire de la région. Ils ont réalisé des diorama et les meilleurs font eux aussi partie de l'exposition. Une façon de continuer de transmettre le virus aux jeunes générations.

Une île avec des pirates. © Radio France - Corentin Debuire