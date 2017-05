Une exposition pour découvrir la fabrication des bateaux de Loire

Depuis ce week-end et jusqu'au 15 octobre, le Musée de la Marine de Loire, situé à Châteauneuf-sur-Loire, propose une exposition sur "Les faiseurs de bateaux".

L'idée de cette exposition sur les faiseurs de bateaux est venu d'un chantier dans la cour du musée. "Des mariniers de la ville sont venus nous voir, pour nous demander s'ils pouvaient abriter ici leur chantier de construction d'un bateau", explique Audrey Marec, la directrice du musée. "On a donc voulu l'accompagner par une exposition sur ce thème-là."

Le chantier de construction d'un bateau dans la cour du musée. © Radio France - Etienne Escuer

L'exposition revient sur les principes de la navigation sur les fleuves, les techniques de construction de bateaux, ou encore les différents métiers liés à cette activité, comme les charpentiers. Les visiteurs peuvent y découvrir des objets rares, comme une piautre, prêtée par le Musée Loire et Métiers de Saint-Clément-des-Levées (Maine-et-Loire). "Il s'agit d'un aviron, d'un gouvernail de chaland de Loire", détaille Audrey Marec. "C'est une pièce vraiment rare. Souvent, ce genre de pièce a été détruit avec le temps."

La piautre est prêtée par un musée du Maine-et-Loire. © Radio France - Etienne Escuer

Les bateaux recyclés

Dans la collection, il y a aussi quelques pièces locales. Par exemple des morceaux de bateau, recyclés dans les maisons une fois qu'ils n'étaient plus aptes à naviguer. On peut y découvrir un bâton, retrouvé dans une grange de Châteauneuf-sur-Loire. "On utilisait les bâtons, les perches, les mâts, ou même les planches des bateaux, pour construire des maisons", explique Audrey Marec.

L'exposition est visible au musée de la marine jusqu'au 15 octobre. Pour la découvrir, rendez-vous au Musée de la Marine de Châteauneuf-sur-Loire, ouvert tous les jours sauf le mardi. Tarifs : 3€50 pour les adultes, 2€ pour les enfants.