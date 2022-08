À Guéret, une exposition retrace l'Histoire des 269 monuments aux morts de la Creuse

Aux archives départementales de la Creuse, une exposition retrace l'Histoire des 269 monuments aux morts du département. On y découvre notamment l'Histoire du "Maudite sois la guerre" du monument de Gentioux, mais aussi la spécificité de celui de La Forêt-du-Temple, où est inscrit le nom d'une femme

Jusqu'à la fin du mois de septembre, une exposition rend hommage aux morts pour la France aux archives départementales de la Creuse, à Guéret. Les 269 monuments aux morts du département y sont présentés pour faire connaitre leur Histoire. Certains sont déjà très connus, comme celui de Gentioux et sa gravure "Maudite sois la guerre". D'autres, comme celui de La Forêt-du-Temple nous font découvrir le seul monument aux morts du pays qui fait figurer la mention "morte de chagrin" accolé au nom d'une femme.

L'exposition a nécessité un long travail de recherches, explique Pierre Pinaud, assistant patrimoine rural non protégé et culturel des Archives départementales. "Il a fallu écumer l'ensemble du département, y compris certaines communes qui ont plusieurs monuments commémoratifs", retrace-t-il. En tout, 272 monuments commémoratifs ont donc été référencés pendant l'année 2021, période de célébration du centenaire de l'édification des monuments, majoritairement construits entre 1919 et 1925.

"Morte de chagrin"

Parmi les monuments présentés dans l'exposition, il y a évidemment celui de Gentioux, l'un des rares édifices pacifistes du pays qui fait apparaitre la mention "Maudite sois la guerre". Mais on découvre aussi la spécificité d'autres monuments, comme celui de La Forêt-du-Temple où apparaît la mention "Emma Bujardet, morte de chagrin". "Elle a perdu trois de ses fils au front successivement, entre 1914 et 1918", explique Nathalie Moreau, la cheffe de projet Patrimoine et Paysages des Archives. C'est son mari qui, après la guerre, a "proposé de financer une partie du monument, en demandant qu'y soit inscrit le nom de sa femme", poursuit Nathalie Moreau, précisant que l'apparition de noms féminins est "très rare sur les monuments aux morts", exceptés quelques noms de femmes ayant participé comme infirmières notamment. "Pour une mère, c'est un cas unique", conclut-elle.

A La Forêt-du-Temple, l'une des faces du monument aux morts fait apparaître le nom d'Emma Bujardet, "morte de chagrin", après le décès de ses 3 fils © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Informations pratiques :

Exposition gratuite, jusqu'au 29 septembre

Du lundi au jeudi, de 8h30 à 17h

Le vendredi, de 8h30 à 16h

Pour les collectivités, associations, Ehpad ou toute autre structure, notez que l'exposition est empruntable après le 29 septembre. Les renseignements sont à prendre auprès des Archives départementales de la Creuse au 05.44.30.26.50