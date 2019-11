Soulages en majesté au musée Fabre pour ses 100 ans

Montpellier, France

À l'occasion des 100 ans de Pierre Soulages ( le 24 décembre prochain) le musée Fabre de Montpellier invite le visiteur à découvrir ou redécouvrir l'œuvre de l’artiste français vivant le plus reconnu à l’échelle internationale. Le célèbre peintre de l'outrenoir, est très lié au département de l'Hérault. Pierre Soulages, né à Rodez, a fait ses études à Montpellier et vit à Sète depuis les années 60.

"Le premier musée où j’ai commencé à regarder vraiment de près les tableaux, c’est le musée Fabre à Montpellier. Il y a là des couleurs qui m’ont fortement impressionné, Courbet, des portraits surtout, L’Homme à la pipe et L’Autoportrait au col rayé (…), je me souviens de Zurbaran, Véronèse. J’allais le voir le plus souvent possible." (Pierre Soulages)

À partir du 27 novembre et jusqu'au 19 janvier (une partie de l'exposition sera visible jusqu'en mars), le musée Fabre devient en quelque sorte le "musée Soulages". On y découvre les peintres qu'il aime et des dizaines de ses œuvres présentées sous un jour nouveau. Le parcours Soulages est agrémenté de photographies, de documents d'archives et de témoignages littéraires qui permettent de redécouvrir sous un angle subjectif et intime son œuvre.

"On a installé des vitrines devant les tableaux avec des coupures de presse, des documents d'archives qui racontent l'histoire de Soulages avec Montpellier." (Michel Hilaire directeur du musée Fabre)

Michel Hilaire directeur du musée Fabre Copier

Pour le concert du nouvel an (31 décembre et 1er janvier au Corum), l'orchestre national de Montpellier proposera un spécial Soulages. En attendant, un compositeur (Julien Guillamat) a créé une œuvre sonore inspirée des tableaux du peintre que les visiteurs du musée Fabre peuvent écouter au casque en visitant l'exposition.

Valérie Chevalier directrice général de l'opéra orchestre national de Montpellier Occitanie Copier

Le musée du Louvre à Paris consacre également une exposition à Soulages à partir du 10 décembre et pour trois mois. Elle sera inaugurée par le président de la République Emmanuel Macron.

Bio express de Pierre Soulages

Pierre Soulages naît à Rodez en 1919, il s’installe à Montpellier en 1941 et prépare le professorat à l’école des Beaux-arts en même temps qu’il découvre le musée Fabre. Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, il s’impose comme l’un des principaux représentants de l’art français alors qu’il est montré tant en Europe qu’aux États-Unis. "La peinture, explique‑t‑il, est une organisation, un ensemble de relations entre des formes (lignes, surfaces colorées) où viennent se faire ou se défaire les sens qu’on lui prête."