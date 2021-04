Une exposition sur "Jackie et les Kennedy" s'installe à Biarritz

La ville de Biarritz dévoile une nouvelle exposition sur le thème de "Jackie et les Kennedy" et qui revient sur la vie du couple présidentiel américain mythique en 164 photos, dont 4 prises dans les années 30 à Biarritz.

Biarritz dévoile ce lundi 5 avril sa dernière exposition, sur le thème de "Jackie et les Kennedy" retraçant la vie de ce couple présidentiel américain. Dans cinq coins de la ville, comme le jardin public ou dans les jardins de la grande plage, on découvre à chaque fois des moments clés de la vie des Kennedy, tels que la relation entre John et Jackie, les 1007 jours à la Maison Blanche, etc. On y découvre aussi des clichés du clan Kennedy sur la côte basque bien avant la présidence ou la rencontre avec Jackie Kennedy. "Le père venait si souvent en 1928 parce que son associé, qui s'appelait Henri de la Falaise, qui avait une résidence ici, explique Frédéric Lecomte Dieu, commissaire de l'exposition. Et ainsi les enfants aussi étaient invités. "John quand il est étudiant, en 1937, il va visiter la station balnéaire avec son meilleur ami. Et ensuite, vous avez son frère aîné, Jo Junior et qui vient avec sa sœur Kathleen et qui vont vivre quinze jours, trois semaines ici à Biarritz".

Quatre photos montrent la famille Kennedy sur la côte basque dans les années 30. © Radio France - Anthony Michel

Un voyage pendant lequel le jeune John va d'ailleurs tomber amoureux d'une Biarrote. "à chaque fois que les Kennedy voyageaient, ils avaient une longue correspondance avec le papa. Ils écrivaient des anecdotes, etc. Et parmi les lettres qu'on a trouvés, _on sait que John est tombé amoureux d'une fille de Biarritz_, ça l'enquiquinait parce qu'elle était chaperonné par une autre fille. Il voulait être tranquille avec elle, l'histoire va durer 15 jours !" raconte le commissaire de l'exposition.

Le travail de Jackie Kennedy

Mais dans cette exposition, outre la vie du président, l'exergue est surtout faite sur Jackie Kennedy, au delà de son rôle de femme de président. Un rôle mis en avant, et c'est ce qui a séduit la maire de Biarritz pour accueillir cette exposition. "Je trouvais intéressant de montrer le personnage de Jacqueline Kennedy, non pas comme la femme qu'on connaît" détaille Maider Arosteguy. "Elle a fait des choix qui avaient une vraie valeur de défense des droits des droits de l'homme en particulier. Elle était anti ségrégationniste".

En tout ce sont 164 photos dévoilées dans cette exposition, accessible en plein air dans toute la ville. © Radio France - Anthony Michel

En tout ce sont 164 photos qui sont dévoilés, et qui resteront à Biarritz jusqu'au 5 septembre, elles sont toute disponibles à l'achat sur internet. Et le catalogue de l'exposition est également en vente sur internet et en office de tourisme. 10% de ses ventes sera reversé au Ballet Mallandain.