Une exposition sur le rugby aux Archives départementales du Loiret

A quelques mois maintenant de la coupe du monde en France, les Archives départementales du Loiret proposent une exposition sur le rugby. Une plongée dans le monde l’ovalie avec des photos, des documents, des coupures de presse qui retracent l’histoire de ce sport dans le département.

Et au tout début de cette exposition, il y a cette photo qui interpelle tout de suite. Sur ce cliché pris dans les années 20, on y voit des jeunes du lycée d’Orléans, le futur lycée Pothier, affronter une autre équipe, peut être celle du Lycée Le Chesnoy d'Amilly. "Un joueur attrape un autre joueur par le cou, il y beaucoup de monde dans la mêlée, le ballon sort, les maillots ne sont pas unis mais ça joue, on bataille" décrypte Brice Girard, ancien 2ème ligne de l’US Pithiviers et mémoire du rugby dans le Loiret. Ce n'est pas encore le rugby que l'on connaît aujourd'hui, cela ressemble plus à du football. "Le terrain peut être parfois un champ de manœuvre, un pré à peine assez coupé mais ils viennent s'amuser" raconte l'ex-rugbyman de l'USP.

L’équipe de rugby de Montargis, sur le terrain du Pâtis, octobre 1912 © Radio France - @Archives départementales

On bataille sur des champs de manœuvre

Parmi les autres documents insolites de l’expo, il y a cette lettre manuscrite du jeune Charles Péguy. Alors président de la société des jeux de plein air du Lycée d'Orléans, le futur grand écrivain et poète, âgé de 17 ans, réclame au comité d'administration de son établissement des médailles ou de l'argent pour récompenser notamment les vainqueurs de matchs de rugby organisés sur les mails d’Orléans. Nous sommes en 1891, Charles Péguy obtiendra 75 francs !

Lettre manuscrite de Charles Péguy © Radio France - Christophe Dupuy

Venu d’Angleterre à la fin du XIXème siècle, le rugby va trouver son essor dans les années 20 via le milieu scolaire. "On est dans le mouvement hygiéniste, le sport est bon pour le corps, ca passe par les associations de lycéens, les universités" explique Brice Girard. Puis viendra la création des clubs où l'on retrouve "un peu toutes les couches de la population, lycéens, entrepreneurs, artisans et ouvriers" poursuit l'ancien joueur. Prêtés par le musée national du sport de Nice, de grands panneaux sur l’histoire, les règles du rugby complètent cette exposition. Une exposition aux Archives départementales du Loiret à voir jusqu'au 31 mars.