Creuse : une exposition sur les Vierges noires à Saint-Sulpice-les-Champs

L’association de l’église de Saint-Sulpice-les-Champs propose de revenir sur les origines des Vierges noires et les raisons de leur présence dans la région. Sur les 180 recensées en France, 11 se trouvent dans un rayon de moins de 100 kilomètres autour de la commune creusoise.

On a l’habitude de voir leur peau blanche, voire légèrement rosée, en signe de pureté. Mais les représentations de la Vierge peuvent encore nous surprendre. L’exposition qui se déroule à l’église de Saint-Sulpice-les-Champs en cette période d'Assomption porte sur une représentation atypique : celle des Vierges noires. Elles seraient entre 450 et 500 dans le bassin méditerranéen occidental. Onze d’entre elles se trouvent dans un rayon de 100 kilomètres autour de l’exposition.

Une nouvelle Vierge noire, des répliques et des panneaux explicatifs

L'église refaite au XIXe siècle accueille les répliques des Vierges noires les plus célèbres, ainsi que 41 panneaux explicatifs. Ils reviennent sur leurs origines et sur la façon dont elles ont essaimé partout en Europe. "A l'origine, ce sont des vierges romanes qu'on a colorées en noir", raconte Alain Pauly, le président de l'association à l'origine de l'exposition. "Tout vient des dévotions. Nous avons l'exemple de Rocamadour. Une Vierge s'est naturellement noircie, car les plaques de métal dont elle était recouverte se sont oxydées. Les fidèles accouraient pour la voir et d'autres sites, comme le Puy-en-Velay ont eu l'idée de se doter d'une même Vierge noire".

L'exposition a débuté le 4 août et a déjà fait découvrir l'église à plusieurs visiteurs © Radio France - Alizée Chebboub

"C'est assez rare de voire une exposition sur un thème pareil", sourit Dominique, 71 ans. Elle a l'habitude de passer ses vacances dans la région, mais n'était jamais entrée dans cette église. "Je connaissais les Vierges noires auvergnates, et je découvre qu'il y en a ici". En effet, l'église de Saint-Sulpice-les-Champs vient d'accueillir le mois dernier, une toute nouvelle Vierge noire.

"Vous pouvez ensuite aller voir les Vierges noires des environs"

L'association responsable de l'exposition a également réalisé un guide recensant les onze Vierges noires situées près de Saint-Sulpice-les-Champs. Il permet de prolonger la découverte des Vierges noires en allant les voir sur place. "Les gens peuvent voir plusieurs vierges en un après-midi. Notre topo permet de faire le tour de l'histoire de chaque Vierge et de revenir sur les différentes dévotions", explique Alain Pauly.

Reportage d'Alizée Chebboub.