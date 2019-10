Une exposition sur Madame de Maintenon, l'épouse secrète de Louis XIV, au musée Bernard d'Agesci à Niort

Le musée Bernard d'Agesci, à Niort, dans les Deux-Sèvres accueille une exposition d'envergure consacrée à Madame de Maintenon, née à Niort et 1635 et épouse secrète du roi le plus puissant du monde, Louis XIV. A découvrir jusqu'au 15 mars.