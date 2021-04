Une exposition Thomas Pesquet au prochain salon international de la photographie de Mayet

Encore un événement victime de la crise sanitaire. Reporté dans un premier temps, le salon international de la photographie de Mayet (Sarthe) est finalement annulé.

Nous entendons parler désormais d'un déconfinement territoire par territoire. Et nous savons que la situation épidémiologique de la Sarthe est très mauvaise.

"_Avant le salon, repoussé cette année en juillet, il y a une étape incontournable : le jugement du concours, où un jury sélectionne entre 250 à 300 photographies qui nous viennent de France mais aussi de l'étranger. Les membres du jury, les bénévoles viennent de différentes régions de France. Il y a toute une logistique. Or, nul ne sait quand les restrictions sanitaires seront levées. D'autant plus que nous entendons parler désormais d'un déconfinement territoire par territoire. Et nous savons que la situation épidémiologique de la Sarthe est très mauvaise. Devant tant d'incertitudes, il n'était pas possible de différer plus longtemps une décision qui implique beaucoup de gens. Il nous semblait improbable d'accueillir tout ce monde dans les conditions requises",_ explique Marc Blachère, le président du club Photo Video Georges-Mélies.

Nous avons rencontré beaucoup de partenaires pour en avoir les moyens de monter cette exposition Pesquet. L'Agence spatiale européenne nous met à disposition ces photographies sans droits d'auteur

Ce concours est un préalable à la tenue du salon international de la photographie cet été. L'événement qui accueille habituellement entre 1.000 et 1.200 visiteurs, est donc annulé par ricochet. Marc Blachère ne cache pas sa frustration "même s'il y a des choses plus graves en ce moment", sourit-il.

Avec les membres de son association, ils travaillent depuis le mois de septembre sur une exposition de 25 photographies prises dans l'espace, par le célèbre astronaute Thomas Pesquet. "Nous voulions marquer le coup pour le vingtième anniversaire du salon international de la photographie de Mayet. Nous y mettons beaucoup d'énergie. Nous avons rencontré beaucoup de partenaires pour avoir les moyens de monter cette exposition Pesquet. L'Agence spatiale européenne nous met à disposition ces photographies sans droits d'auteur. Charge à nous de procéder au tirage des photos. Je ne peux pas tout dévoiler, nous voulons garder un effet surprise. Voilà, nous ne baissons pas les bras et nous sommes tout à fait déterminés à faire un salon au moins aussi beau au printemps 2022".

Je salue, avec beaucoup de reconnaissance nos financeurs : nous venons de faire le tour des commerçants qui avaient déjà réservé de la publicité pour ce salon et tous ont décidé de nous laisser l'argent déjà investi en nous faisant confiance pour 2022

L'organisation de ce salon international de la photographie, avec l'exposition "Thomas Pesquet" aurait coûté 15.000 euros contre 8.000 euros environ les autres années (financé à 50% par l'association, puis à 50% par la publicité, les mécènes et les subventions publiques).

Le club Photo Video Georges-Mélies perd très peu d'argent à cause de cette annulation. "Il y a quelques dépenses, mais c'est minime. Justement, nous avons pris la décision d'annuler maintenant pour ne pas subir une perte financière importante. Par ailleurs, je salue, avec beaucoup de reconnaissance nos financeurs : nous venons de faire le tour des commerçants qui avaient déjà réservé de la publicité pour ce salon et tous ont décidé de nous laisser l'argent déjà investi en nous faisant confiance pour 2022. Il en est de même des mécènes et vraiment, c'est extrêmement appréciable".

Rendez-vous donc au printemps 2022 pour célébrer le vingtième anniversaire du salon international de la photographie à Mayet.