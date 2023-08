Une exposition urbaine pour fêter les 30 ans du pôle d'archéologie d'Orléans

Dans les rues d'Orléans, les passants peuvent croiser des panneaux à certains endroits de la métropole, en centre-ville ou en périphérie : c'est une exposition urbaine qui retrace les 30 ans d'activité du Pôle d'archéologie d'Orléans, jusqu'au 15 octobre. Ces 30 panneaux sont installés sur 30 lieux emblématiques de l'histoire des fouilles archéologiques d'Orléans : la nécropole sous l’hôpital Porte Madeleine, les maisons à pans de bois de la place du Châtelet ou encore les campements mésolithiques de la ZAC du Val d'Ouest.

La carte qui indique la localisation des panneaux dans la métropole d'Orléans. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Sur chaque site, on retrouve un panneau explicatif qui retrace les fouilles réalisées et présente les objets découverts. Les passants sont donc invités à déambuler librement de panneau en panneau pour mieux comprendre le renouvellement des connaissances sur l'Histoire d'Orléans. "Sur chaque panneau, on retrouve la carte du secteur qui permet de se repérer et de savoir quels sont les autres panneaux à proximité", développe Laure Ziegler, archéo-anthropologue au Pôle d'Archéologie d'Orléans. "Comme ça, si on tombe par hasard sur un panneau, on peut se rendre compte qu'il y en a d'autres autour et donc faire un petit détour pour aller les voir." Sur cette carte se trouve aussi un QR code à scanner qui renvoie à une carte interactive "qui permet de voir tous les panneaux disposés dans la métropole, et donc pour les plus motivés de faire le tour intégral de l'exposition", ajoute Laure Ziegler.

Des visites commentées accompagnent l'exposition

"Nous avons choisi de mettre très peu de texte sur les panneaux, de mettre davantage de visuels pour que ça parle aux gens, pour qu'ils se rendent compte de ce que sont des vestiges archéologiques qu'on trouve sur le terrain, les différents chantiers de fouille au fil des époques", indique Laure Ziegler. Par ailleurs, si les visiteurs veulent en savoir davantage, le panneau propose un QR code à scanner pour avoir plus d'informations sur le site internet du Pôle d'archéologie.

Par ailleurs, l'office de tourisme d'Orléans et le label Ville d'art et d'histoire organisent des visites thématiques en partenariat avec le Pôle d'archéologie. "Ça peut être les enceintes orléanaises, l'habitat médiéval ou bien des thèmes plus généraux comme l'Antiquité par exemple, et découvrir comment était Orléans à l'époque antique", énumère Laure Ziegler. "Il y a des visites classiques mais aussi des visites théâtralisées, avec un acteur qui joue un habitant d'Orléans à l'époque antique."