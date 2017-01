Une exposition à "voir avec les mains" au Musée Fabre à Montpellier

Le Musée Fabre propose pour six mois une exposition entièrement dédiée au toucher, où l'on peut découvrir les sculptures avec les mains. Une première à Montpellier

Enfin un musée où l'on peut toucher les oeuvres. C'est même l'idée au coeur de l'exposition "L'art et la matière" au Musée Fabre. Cette galerie inédite a été conçue pour le sens du toucher.

Elle présente une dizaine d'oeuvres, cinq prêtées par le Louvre. Les 5 autres sont des moulages en résine réalisés spécialement pour le musée, notamment des reproductions de "l'Eté", "l'Hiver" et le Voltaire" de la collection Houdon.

La galerie présente une dizaine de moulages à découvrir du bout des doigt © Radio France - Marie Ciavatti

"Des moulages que l'on peut palper, toucher"

"L'idée a été de désapprendre nos réflexes: quand on visite une collection, ne rien toucher, rien abîmer. On a voulu rompre ses rites traditionnels avec des moulages que l'on peut palper, toucher", explique Michel Hilaire conservateur du Musée. L'exposition fait toute la place à l'expérience de la matière.

"On a voulu rompre avec les rites traditionnels des visites de musée" Partager le son sur : Copier

"Voir avec les mains"

Ce jour là, c'est une classe d'étudiants de l'Esma, l'Ecole Supérieurs des Métiers Artistiques de Montpellier, qui visite l'exposition. Ils jouent le jeu. Un bandeau sur les yeux, ils suivent la rampe qui balise le parcours.

"C'est beau à voir mais à toucher c'est comme dans un autre monde"

"On sent que le détail est très travaillé, décrit Romain, les mains posées sur une sculpture de cavalier. C'est très troublant de pouvoir toucher une oeuvre d'art". Laure, les yeux fermés, suit avec ses doigts les contour du visage de Voltaire, et reconnait que cette "sensation de toucher la matière, c'est assez émouvant". "C'est bizarre" dit Lolita. "On n'a pas la même vision de l'espace. C'est beau à voir mais à toucher c'est comme dans un autre monde".

Visite de l'expo avec des élèves de l'Esma, l'école des Métiers Artistiques à Montpellier Partager le son sur : Copier

Toucher une oeuvre c'est transgresser l'interdit absolu d'un musée

© Radio France - Marie Ciavatti

Toucher sans complexe, même les statues de nu. Des mains baladeuses.. pour l’amour de l’art. "C’est comme réapprendre à voir" confie Albane, étudiante.

Reportage aux côtés des étudiants de l'Esma Partager le son sur : Copier

Le plus de l'exposition: elle propose des ateliers pédagogiques. Le conservateur Michel Hilaire a voulu du concret, adapté aux plus jeunes. "On peut se familiariser avec des matières, des surfaces lisses, rugueuses, désagréables. Découvrir les sculptures, et aussi l'atelier de sculpteur avec des casques qui nous retracent l'ambiance de l'atelier et les grandes techniques de la sculpture".

Des ateliers pédagogiques ouvrent et ferment le parcours de l'exposition © Radio France - Marie Ciavatti

L'exposition "L'art et la Matière" est ouverte à tous, évidemment aménagée pour les mal ou non voyants. Elle est ouverte jusquà fin mai 2017.