Une exposition géante sur Harry Potter fera le tour du monde en 2022

Entre 10.000 et 20.000 mètres carrés seront nécessaires pour accueillir les univers magiques de la saga « Harry Potter ». Cette expo XXL passera par l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe.

Les fans du jeune sorcier trépignent d'impatience. La Warner Bros. annonce une "exposition itinérante révolutionnaire" autour d'"Harry Potter" et des "Animaux fantastiques" pour l'année 2022. Elle devrait parcourir le globe et s’installer notamment en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Pour l’heure, aucune date ni ville précise n’ont été annoncées. L'organisation reste dépendante de l’évolution de la crise sanitaire.

Il s'agit de la plus grande exposition dédiée à l'univers de J.K Rowling et pour ça il faut faire de la place. Entre 10.000 et 20.000 mètres carrés seront nécessaires pour l’accueillir en intégralité. Les visiteurs pourront voir de près les accessoires authentiques et les costumes originaux, mais aussi découvrir l'envers des effets spéciaux et des anecdotes de tournage.