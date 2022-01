Une faible affluence pour la Folle journée à la Flèche

Les amateurs de musique classique était ravis ce week-end, mais peu nombreux. A La Flèche et au Lude, le festival La Folle journée n'a attiré que 2.320 visiteurs contre environ 6.000 habituellement. "Mais on a quand même une vraie présence du public, ce qui est satisfaisant, c'est qu'on ait réussi à maintenir cet évènement", se félicite Richard Le Normand, le directeur du centre culturel du Carroi.

"D'habitude, on ouvre la billetterie en décembre et on a une grosse affluence de réservations ce jour-là", poursuit-il. "Cette année, on a eu quasiment personne. Les réservations se sont débloquées en dernière minute, parfois juste avant les concerts." En cause, la crise sanitaire et l'incertitude permanente sur le maintien des évènements. Ce dimanche en début d'après-midi, la salle Coppélia était à moitié vide.

Des spectateurs comblés

Mais le reste des spectateurs étaient très heureux de pouvoir profiter de cette édition consacrée au compositeur autrichien Schubert, avec notamment un concert d'un quatuor à cordes, d'un piano et d'une mezzo-soprano. "On en a profité pour venir avec les enfants pour avoir un accès à la culture, savoir ce que c'est la musique classique et voir de vrais instruments", raconte Myriam, récemment installée à la Flèche.

La mezzo-soprano Victoire Bunel accompagnée au piano par Sarah Ristorcelli © Radio France - Raphael Cann

D'autre n'en rate aucune édition. "Mais j'aime la musique classique assez légère", précise Philippe, un retraité fléchois. "Ce sont des concerts assez courts, donc ça permet de voir différentes choses." Il va par exemple en profiter pour enchaîner avec un concert de chorales à l'église Saint-Thomas. Les musiciens n'ont pas hésité à se réapproprier les partitions de Schubert. "On a voulu faire participer notre amie Victoire Bunel et Sarah Ristorcelli au piano", raconte Hortense Fourrier, du quatuor Elmire. "Et du coup on a écrit nous même des arrangements pour quatuor/voix et pour quatuor/voix et piano."