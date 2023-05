Une famille lilloise raconte son tour du monde dans un livre

Au départ c'était un blog de vacances, près de 10 ans après, c'est devenu un livre. La famille Debsois, qui vit dans le quartier Saint Maurice, à Lille, se raconte dans le livre "comment survivre à un presque tour du monde en famille" (éditions du Trésor). Ce tour de la planète, Isabelle, la maman, Stéphane, le pape et Nell, leur fille alors âgée de 9 ans l'ont réalisé en 2014. 10 pays ont été traversés en 10 mois (Etats-Unis, Thaïlande, Laos, Afrique du Sud, Japon,...). ille

Casser quelques codes d'un tour du monde

On a tous l'image d'un tour du monde rempli de souvenirs heureux. C'est avant tout cela ce livre mais il y a aussi le récit d'un voyage parfois plus compliqué explique Isabelle Desbois : "Oui, on a d'abord fait un blog pour expliquer à nos amis, notre famille, notre vie au quotidien Effectivement, c'est pas toujours la joie, c'est aussi des contraintes (...). Il faut être d'accord sur les goûts de chacun, se respecter, l'idée c'est d'aller parfois se promener seul mais aussi reproduire des choses du quotidien : des jeux pour Nell ou juste faire une lessive".

"On revient un peu décalé les premiers temps, admet Stéphane Desbois. On retombe très vite dans la nasse, reprendre le boulot et après le temps va faire son oeuvre mais on revient transformé !"

Des débuts compliqués mais une bonne expérience

Et comment Nell, l'enfant du couple, a vécu cette expérience ? "Le départ était assez compliqué pour une enfant de 9 ans. C'était dur de dire au revoir à ta routine, ton école, tes amis, tout ce que tu avais l'habitude de faire dans ta ville pour partir voir plusieurs pays mais au final c'était une bonne expérience". Nell, aujourd'hui âgée de 18 ans qui a peut-être développé une culture de globe-trotteuse en partant pour la première fois en vacances, l'été dernier, avec une amie en Europe.