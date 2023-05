Une feria de Pentecôte pleine de promesses dans les arènes de Nîmes

En termes de fréquentation, le cru de cette Pentecôte 2023 pourrait s'avérer exceptionnel. Trois des six spectacles programmés dans les arènes pourraient remplir les gradins jusqu'au ciel, peut-être même jusqu'au fameux "no hay billettes", plus de places disponibles.

Le retour de Sebastien Castella samedi, après presque trois années d'absence et son triomphe à Madrid la semaine dernière fait partie des rendez-vous très attendus. C'est l'affiche qui marche le plus fort dans les réservations.

Gros engouement aussi aux guichets pour le lendemain avec la présence de Morante de la Puebla après sa corrida historique de Séville il y a un mois. Le maestro de la Puebla del Rio avait coupé les deux oreilles et la queue d'un de ses toros. Cela n'était plus arrivé depuis 52 ans dans les arènes de la capitale andalouse.

Grosse entrée attendue également le lundi matin pour la corrida à cheval qui mettra aux prises la Nîmoise Lea Vicens et le Navarrais Guillermo Hermoso de Mendoza en mano a mano.

Même si les autres rendez-vous ne rempliront pas autant les arènes, une telle fréquentation constitue déjà une première victoire pour la tauromachie. Reste maintenant à confirmer ces belles promesses en piste. Mais ca c'est une autre histoire.