Une feria des Vendanges réduite à sa plus simple expression en septembre à Nîmes

Oui il y aura sans doute une feria des Vendanges à Nîmes, mais elle sera réduite à sa plus simple expression. C'est la tendance qui se dessine après une nouvelle réunion ce mardi en préfecture du Gard. Comme Simon Casas l'avait annoncé sur France Bleu Gard Lozère à la fin du mois de juin dernier, les arènes devraient accueillir 4 corridas et une novillada entre le 18 et le 20 septembre prochains. Les cartels devraient être annoncés d'ici une dizaine de jours.

S'il pouvait encore subsister un espoir de voir des arènes pleines, l'annonce de Jean Castex ce mardi après-midi l'a définitivement douché. Le premier ministre a prolongé l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes jusqu'au 30 octobre. Comme celles d'Arles, les arènes de Nîmes ne pourront donc pas accueillir plus de 5 000 spectateurs tout compris, c'est à dire qu'en retirant tous les places réservées aux acteurs eux même de la corrida, il ne restera plus que 4 000 billets par spectacle à la vente. Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront mis à la disposition du public, l'entrée et la sortie des spectateurs devraient se faire par vagues successives, pour éviter des regroupements trop importants et, bien évidemment, le port du masque sera obligatoire en espérant que les aficionados les plus acharnés ne s'en servent pas seulement comme de mouchoirs pour réclamer des oreilles.

Pas de bodegas, bars et restaurants fermés à 1h du matin

En revanche, en dehors des arènes, la fête risque d'être bien triste. Sans surprise, là encore, le modèle des Vendanges sera calqué sur celui de la feria du Riz à Arles. Logique puisque, comme Didier Lauga, le Préfet du Gard, l'avait annoncé sur France Bleu Gard Lozère, il souhaitait adopter une position commune avec son homologue des Bouches-du-Rhône. Concrètement, il n'y aurait pas de bodegas, les bars et restaurants ne pourraient servir que des clients assis en terrasse. Et tout le monde devrait fermer à 1 heure du matin.

Il y a trois semaines, le maire de Nîmes, Jean Paul Fournier assurait qu'il souhaitait maintenir la pégoulade. Difficile à imaginer quand on sait que, par essence, ce défilé amène des milliers de personnes à s'agglutiner autour du parcours. Les commerçants et les aficionados, qui seront soumis à des mesures très strictes, auraient sans doute du mal à comprendre. Réponse sans doute dans quelques jours, ou quelques semaines, dès que les services de la préfecture et de la ville auront été capables de se mettre d'accord sur les annonces officielles.