Une Fête de la musique "digitale" à Nîmes cette année

C'est une Fête de la musique pas comme les autres qui attend les Nîmois et les Nîmoises cette année. Le contexte sanitaire et les distanciations physiques empêchent tout attroupement de proximité. Les concerts spontanés sont interdits. La Ville de Nîmes s'est donc adaptée et propose une Fête de la musique "digitale" le 21 juin prochain : plusieurs artistes locaux vont se produire le toit du Musée de la Romanité. les concerts seront retransmis en live sur la page Facebook de la Ville.

Un live de 5 heures

Parmi les artistes présents, le groupe de rappeurs nîmois VSO ou encore le DJ Greg Delon, qui anime les soirées des férias. De la funk, de l'électro, du rap ou encore de la musique afro-latine : au programme, 5 heures de live non-stop de 17h à 22h30 et accessible à tous.