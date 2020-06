Une fête de la musique en facebook live pour Poitiers à cause du covid-19

A Poitiers, même si la réglementation interdit les rassemblements de plus de 10 personnes en espace public, il y aura bien une fête de la musique, avec notamment 4 concerts à découvrir en live sur la page facebook de la ville de Poitiers, ainsi que des animations en centre-ville et sur le marché.

Alors que la réglementation interdit encore les rassemblements de dix personnes dans l'espace public, la ville de Poitiers a trouvé un moyen d'offrir une fête de la musique à ses habitants, et bien au-delà, puisqu'elle a organisé quatre concerts qu'elle compte diffuser ce dimanche en live sur sa page facebook à partir de 14 heures. Les concerts ont été enregistrés cette semaine à la salle de la Blaiserie. Quatre groupes bien connus des Poitevins ont accepté de jouer le jeu et de se produire dans une salle sans public.

Las gabachas de la cumbia vont vous faire danser

Et parmi eux, il y a Las Gabachas de la cumbia, un groupe de filles, sept Poitevines, pleines d'énergie et de générosité qui font danser les spectateurs au son de leur musique colombienne depuis 2013 déjà.

"Au début, ça nous a fait bizarre de nous dire qu'on allait jouer dans une salle sans public, et après, on s'est dit que ça allait permettre aux gens de vivre cette fête de la musique même à deux dans leur salon, et de faire la fête, même chez soi, tant pis, c'est comme ça. En tout cas, nous on va le faire, on va s'éclater et ça va être chouette", raconte l'une des Gabachas.

Las Gabachas de la Cumbia, un septet féminin de Poitiers © Radio France - Isabelle Rivière

Mais aussi du rap, du rock et du hop'n roll

Outre "las Gabachas de la Cumbia" qui proposent donc cette musique colombienne, trois autres groupes se produiront en live sur la page facebook de la ville de Poitiers pour cette fête de la musique un peu particulière, il y aura en l'occurrence : "Nytrom", rappeur et beat-maker de 19 ans aux textes sombres mais fournis en mélodies. Pour ceux qui préfèrent le rock ou le blues-rock, il y aura aussi "Uncut", un groupe poitevin né en 2016. Le duo musical "Coffees and cigarettes" lui proposera un cocktail de chanson, de rock et de hip-hop, du Hop'n'Roll en somme.

Des déambulations musicales en centre-ville

Pour cette fête de la musique, en complément du Facebook live, la ville a prévu des déambulations musicales sur le plateau : plusieurs groupes animeront les rues du centre-ville en respectant les mesures sanitaires et les règles de distanciation. Une équipe de prévention sera chargée d’empêcher les éventuels attroupements. Et parmi eux, Suck Da head, fanfare dans l'esprit New-Orleans, ou la Batucabraz, bien connue des poitevins car ce groupe de percussions brésiliennes met régulièrement l'ambiance dans les grands événements de la cité.

Ambiance sur le marché des Couronneries

Et à Poitiers ce sera la fête de la musique dès le matin puisque sur le marché des Couronneries, le groupe poitevin Tipi Tina donnera un concert. Ces 5 musiciens poitevins férus de musique des années 40 , de jazz New-Orleans , se retrouvent autour d’un répertoire de standards empruntés à Louis Armstrong, Django Reinhardt, Sidnet Bechet, etc., dans la plus pure tradition du partage , de l’improvisation , de la joie et la bonne humeur.