Une fête de la musique encadrée à Avignon

La fête de la musique sera impactée cette année par la crise du Covid-19. Les groupes pourront se produire mais sans sonorisation et dans le respect des gestes barrières. Le centre-ville d'Avignon sera entièrement piétonnisé et sous surveillance policière.

Il y aura bien une fête de la musique dimanche 21 juin à Avignon mais dans le cadre strict des mesures sanitaires. Les groupes pourront se produire dans les bars et restaurants, ainsi que dans la rue, sans sonorisation c'est à dire seulement en acoustique, et dans le respect des gestes barrières. Aucune démarche administrative n'est demandée pour s'installer et jouer de la musique.

La ville va mettre en place une scène mobile de 16h à 18h sur neuf sites en extra-muros comme à la plaine des sports, dans les jardins de l'Abbaye de Saint Ruf, au parc de la Cantonne ou encore au pied des immeubles, comme à Louis-Gros ou à La Barbière. L'ensemble de l'intra-muros sera piétonnisé et un important dispositif policier sera déployé.

Tout au long de la journée, une programmation sera proposée sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de la ville d'Avignon. De nombreux artistes locaux y participent. La playlist sera diffusée au stade nautique dès ce mercredi, jour de sa réouverture.