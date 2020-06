Une fête foraine débute ce samedi à la Souterraine

Elle est de taille réduite, mais elle est bien là !

La mairie de La Souterraine a autorisé l'installation d'une dizaine de stands à côté du Centre culturel Yves Furet pour une semaine. La fête démarre ce samedi 27 juin et doit se terminer le dimanche 05 juillet. Elle remplace la fête foraine qui se tient traditionnellement à l'Ascension à la Souterraine et qui n'a pas pu avoir lieu cette année à cause du confinement.

C'est une manière de faire repartir un peu d'animation à la Souterrraine qui a du annuler plusieurs gros événements festifs cet été. Et c'est aussi un coup de pouce aux forains qui vivent une période difficile avec l'annulation de nombreuses fêtes.

Le port du masque est obligatoire pour les + de 11 ans.