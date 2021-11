Une file impressionnante au marché de Noël de Metz pour acheter la boule de Meisenthal

Cette année encore, la boule de Noël de Meisenthal a la côte ! Piaf, la petite dernière de la collection du Centre international d'art verrier, qui représente les boules de graisse qu'on laisse sur les arbres en hiver pour nourrir les oiseaux, rencontre comme les précédentes, Magma, Arti ou encore Lab, un énorme succès.

Or, la production n'est pas illimitée puisque les boules sont soufflées à la main - ou plutôt à la bouche. Donc, sur le marché de Noël de Metz, Piaf n'est vendue qu'une fois par semaine, le jeudi entre 11h et 15h, au chalet MOSL de la place de la République. Et il n'y en a que 600 exemplaires disponibles par jour- on peut en prendre au maximum trois par personne, à partir de 21 euros pièce.

Enorme succès à Metz pour la nouvelle boule de Noël de Meisenthal © Radio France - Magali Fichter

Résultat, ce jeudi, il y avait quelque 200 personnes dans la file d'attente à 11h, les premiers sont arrivés à 9h30 ! "La semaine prochaine, on campera sur place", rigolait une dame en bout de file, en se consolant avec une papillote offerte en guise de lot de consolation par les vendeurs.

Plusieurs points de vente dans la région

Si vous ne voulez pas en arriver à de telles extrémités, vous retrouvez aussi la boule Piaf directement au CIAV de Meisenthal (qui, contrairement à l'année dernière, ne propose pas d'envoi par la Poste, ou bien sur rendez-vous à l'agence Inspire Metz, ou encore à Forbach, à Sarreguemines et quelques autres points de vente de la région. Horaires et conditions à retrouver sur le site du CIAV.