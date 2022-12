Un Finlandais de 22 ans succèdera à Tugan Sokhiev à la tête de l'Orchestre du Capitole à Toulouse en 2024

La Mairie de Toulouse annonce ce 13 décembre la nomination de Tarmo Peltokoski comme directeur musical de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse. Le jeune Finlandais occupera ses fonctions à partir du 1er septembre 2024, pour une durée de cinq ans.

Tarmo Peltokoski, qui aura 23 ans au printemps prochain, succède à Tugan Sokhiev arrivé à Toulouse en 2005 avec une stature de star internationale et qui aura largement contribué à la renommée de la formation toulousaine en Europe. Sous la pression du conflit russo-ukrainien, Sokhiev a préféré démissionné en mars dernier.

Le jeune chef d'orchestre a pris la tête de l’Orchestre national du Capitole à deux reprises, en septembre dernier à Saint-Jean-de-Luz puis en octobre à la Halle aux grains de Toulouse. Le Finlandais, né d'une mère philippine, consacrera 12 à 14 semaines par an à la formation symphonique toulousaine, comprenant les concerts à Toulouse, en région Occitanie et les tournées nationales et internationales. Tarmo Peltokoski retrouvera les musiciens toulousains dès l'été prochain pour une tournée.

Pianiste de formation, Tarmo Peltokoski est l'actuel directeur musical et artistique de l’Orchestre symphonique national de Lettonie.

L'Orchestre national du Capitole est composé de 125 musiciens, salariés contractuels de Toulouse Métropole mais ils ne sont pas fonctionnaires titulaires.