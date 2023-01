Une flashmob au Cellier en hommage à Louis de Funès

On termine notre semaine consacrée à Louis de Funès en beauté ! Ce samedi 28 janvier 2023 à 15 heures, l'association "Sur les traces de Louis de Funès" organisait une flashmob, une danse d'un groupe de personnes dans un lieu public, au Cellier, en Loire-Atlantique. C'est là que l'acteur culte a passé une partie de sa vie, de 1967 à 1983, date de sa mort. Un événement organisé dans le cadre de l'exposition consacrée à l'acteur qui s'est tenue au Cellier toute la semaine, et quoi de mieux que la danse de Rabbi Jacob pour lui rendre hommage.

Une chorégraphie sur YouTube

Costumes de gendarmes de sortie et en avant la musique ! C'est Christian Deroo, Chris Roode de son nom de scène, qui mène la danse. Cet imitateur de 63 ans passionné de Louis de Funès a fait le déplacement depuis Marseille pour l'occasion. "Pour apprendre à tout le monde les mouvements, j'ai publié une vidéo de la chorégraphie sur ma chaîne YouTube, explique-t-il. Ce n'est pas parfait, mais au moins on s'amuse !"

C'est d'ailleurs comme ça que Martine, Camille et Madeleine, habillées en bonnes-sœurs, on appris la danse de Rabbi Jacob. "Ce n'étaient pas compliqué, et puis on connaissait déjà bien la danse en regardant les films ! confie Martine. Et puis l'essentiel, c'est de lui rendre un bel hommage." Lui rendre hommage encore et encore, alors que les trois retraitées ont elles fait le voyage depuis Bruxelles, en Belgique.

Les participants redansent ce dimanche à 14h30. S'ensuivra la projection du film "La Grande Vadrouille" à la salle William Turner du Cellier.