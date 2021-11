"Une foire heureuse, joyeuse, primesautière", la foire du livre de Brive a fermé ses portes

"Comparaison n'est pas raison cette année", prévient François David, commissaire général de la foire du livre de Brive (Corrèze), qui a fermé ses portes ce dimanche 7 novembre. Le contexte est différent de celui de 2019. En raison de la crise du Covid-19, des jauges ont été instaurées, le pass sanitaire était exigé et surtout l'espace jeunesse et BD a été délocalisé à l'espace des Trois provinces, à une bonne dizaine de minutes à pied de la halle Georges Brassens. François David a noté quelques changements dans le comportement des visiteurs. "Je pense que la pandémie a laissé des traces, les gens sont prudents, ils sont restés moins longtemps sur place, il m'a semblé que le turn over était plus fort mais je les remercie d'avoir sérieux, d'avoir respecté les conditions sanitaire".

Le Corrézien Christian Signol, plus gros vendeur de livre de cette 39e édition

Le comptage des visiteurs sera différent. "Quelqu’un qui a pointé à l’espace de Trois provinces peut avoir pointé à la halle Brassens et avoir fait la navette", explique François David. Les organisateurs dresseront un bilan précis de cette foire du livre sera dans les prochains jours. Le chiffre d'affaires sera-t-il plus important qu'en 2019 ? Une année record. Il s'élevait à 817.000 euros. "Quoi qu'il en soit, les chiffres sont bons, puisqu’on a fait une foire", se satisfait François David.

Nicolas Poret, président du groupement des libraires de Brive ajoute qu'il souhaiterait donner "le chiffre de l'enthousiasme", s'il pouvait car "il y en avait à cette foire du livre”. Il a pu faire un premier bilan des ventes de livre entre vendredi et dimanche midi. "Christian Signol est le plus gros vendeur avec 800 exemplaires. _Amélie Nothomb en a vendu 480 en quelques heures_, Philippe Etchebest 450 en très peu de temps également. François Hollande, 320. Sorj Chalandon à 250. Et en jeunesse, on est à 250 pour Jean-Luc Castel et en bande dessinée, Philippe Larbier est à 300, par exemple".

Pas assez d'exemplaires du prix Goncourt

Nicolas Poret précise que Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du prix Goncourt 2021 en a vendu 600 exemplaires de son roman "La Plus secrète Mémoire des hommes" mais _"on en aurait eu deux fois plus, on en aurait vendu deux fois plus"_. Les libraires n'ont pas pu se procurer plus d'exemplaires à cause de la pénurie de papier mais aussi car le Goncourt est toujours très réclamé par les libraires.

Il y a un nouveau public qui vient pour de nouveaux auteurs. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd

François David, le commissaire général de la foire du livre de Brive a noté par ailleurs la présence d'un public plus jeunes car selon lui, "il avait des auteurs qui correspondent à leur génération qui ne sont pas des auteurs que les quadragénaires ou les quinquagénaires attendent. Il avait des queues devant certains stand. On a des jeunes auteurs qui sont arrivés et qui ont eu un gros succès. Ça veut dire qu'il y a un nouveau public qui vient pour de nouveaux auteurs et ça, je l'ai sacrément observé. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Cela nous pousse à poser des questions sur les choix, les attentes" pour les prochaines éditions.

La prochaine foire du livre sera implantée sur deux sites ou sur un site plus grand

Autre point de réflexion pour les organisateurs : la configuration des lieux. La foire du livre de Brive était implantée sur deux sites cette années pour des raisons sanitaires. Qu'en sera-t-il en 2022 ? "Pour l'instant, nous ne pouvons apporter aucune réponse, explique François David. Il faut qu’on analyse, avec les professionnels, ce qu’on a vécu pendant ces trois jours. Il y a eu du positif et du négatif. Puis, parfois il y a une différence entre ce que l’on ressent et les chiffres". Mais le commissaire général promet de donner une réponse avant Noël et que cette foire "ne sera plus ce qu’elle était avant. L’an prochain, on ne reviendra pas à la foire de 2019. Nous verrons, avec le maire de Brive notamment, si nous gardons deux sites ou un site plus grand".

Jacques Veyssiere, adjoint au maire de Brive-la-Gaillarde, en charge de l'organisation de la foire du livre abonde. "On ne veut pas revivre ce qu'on a vécu jusqu'en 2019, où tout le monde était collé dans les allées. On se rend que c'est drôlement plus agréable quand il y a plus d'espace, pour tout le monde, que ce soit le public, mais les auteurs aussi". L'élu précise que la halle Brassens fait 5.500 mètres carrés. "Si on maintient la foire uniquement sur ce site, _il va falloir augmenter le plateau de 1.000 ou 1.500 mètres carrés_. Il faut voir si c'est réalisable et surtout nous devons encore en discuter".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette foire est historique. Je souhaitais qu’elle soit sous le signe de la jubilation et c’est réussi

Didier Decoin, le président de l'Académie Goncourt et président de cette 39e édition de la foire du livre a eu le mot de la fin : "Cette foire est historique. Je souhaitais qu’elle soit sous le signe de la jubilation et c’est réussi. Je souhaitais que ce soit une foire heureuse, joyeuse, primesautière ... Je repars comblé”.