Le Mans, France

La Ford GT40 Mark II classée troisième des 24 heures du Mans 1966 est mise aux enchères ce vendredi en Californie, à Monterrey, par la maison Sotheby's. De couleur dorée, elle est l'une des huit voitures de ce modèle qui ont été construites originellement, avant des répliques plus récentes.

Course mythique, prix astronomique

Les 24 heures du Mans 1966 restent dans l'histoire comme le triomphe de Ford dans sa concurrence avec Ferrari. A l'époque Ford est humiliée par Ferrari, qui remporte la course année après année. La GT40, c'est la voiture qui doit détrôner le concurrent italien. Elle y arrive, et avec panache. Trois Ford GT40 terminent aux 3 premières places des 24 heures. La première est noire, la seconde rouge, et la troisième est dorée et porte le numéro 5 : c'est elle qui est mise aux enchères en Californie.

Une des Ford GT40 en lice lors des 24h de 1966. - Collections du Musée Henry Ford

Une GT 40 estimée entre 9 et 12 millions d'euros, ça peut paraître beaucoup mais elle n'est quand même pas la reine de la soirée, puisqu'une Ferrari GTO de 1962 est aussi mise en vente et elle est estimée entre 45 et 60 millions d'euros.