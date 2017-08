Une Forêt des Livres pour rendre hommage à Gonzague-saint-Bris

Deux cents auteurs attendus à Chanceaux-près-Loches, des milliers de visiteurs aussi. Pour sa 22ème édition, la Forêt des Livres doit faire sans son fondateur, Gonzague Saint-Bris, décédé début août dans un accident de voiture en Normandie. Une édition particulière donc, pour lui rendre hommage.

Chanceaux-près-Loches, 140 habitants à l'année mais des milliers de visiteurs aujourd'hui. Pour une 22ème édition de la Forêt des Livres forcément particulière.

Bénévoles, écrivains, public, tous seront un petit peu orphelin ce dimanche. Comment imaginer une Forêt des Livres sans son fondateur. Sans son chef d'orchestre, l'écrivain et romancier Gonzague-saint-Bris, décédé brutalement au début du mois dans un accident de voiture en Normandie.

C'est devenu l'événement littéraire incontournable avant la rentrée

Pourtant, hors de question de l'annuler. D'abord, parce que Gonzague avait quasiment tout bouclé. Et parce que cette 22ème édition sera l'occasion de lui rendre le plus beau des hommages. Non seulement, tous les auteurs prévus seront bien là. De l'académicien Jean-Marie Rouart au chanteur Raphaël, de l'historien Jean Tulard à l'acteur Gérard Jugnot, du cinéaste Robert Hossein au journaliste Philippe Labro. Mais aussi Marlène Jobert, Bernard Mabille, Gérard Manset... L'occasion aussi de découvrir trois auteurs prometteurs en cette rentrée littéraire : Jean-Baptiste Andrea, Sébastien Spitzer et Viet Thanh Nguyen. Au total, ils seront près de 200. Et parmi eux, certains viennent spécialement pour rendre hommage à Gonzague. Comme Yann Queffélec ou bien Irène Frain qui n'ont pourtant aucune sortie d'ouvrage à présenter.

C'était un homme extrêmement dynamique et joyeux. Et on veut que son esprit demeure ce dimanche." Marie-Claude Mahiette, directrice de la Forêt des livres

Les grands chiffres de la Forêt des livres :